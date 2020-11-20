Ersun Yanal bu kez Alanyaspor'u yenebilecek mi?
Antalyaspor ile anlaşan Ersun Yanal, yeni takımında ilk maçına derbi niteliğindeki Alanyaspor karşılaşması ile çıkacak. Süper Lig'de birçok takımda görev yapan Yanal, Alanyaspor'a karşı geride kalan dönemde hiç galip gelemedi
Antalyaspor ile anlaşan deneyimli teknik adam Ersun Yanal, yeni takımında ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkacak. Süper Lig'de birçok takımda görev yapan Yanal, Alanyaspor'a karşı geride kalan dönemde 6 kez mücadele etti ve hiç galip gelemedi
Geçen sezon Fenerbahçe ile Alanyaspor'a karşı deplasmanda 3-1 kaybeden iç saha maçında da 1-1 berabere kalan Yanal, 2018-19 sezonunda yine Fenerbahçe ile Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti.
2017-18 sezonunda Trabzonspor'da görev yaparken iç sahada 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçını 4-3 kaybeden Ersun Yanal, 2016-17 sezonunda yine Trabzonspor ile Alanya'da 3-0 mağlup olmuş, Trabzon'da ise 0-0 berabere kalmıştı
- 2019-20 Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor
- 2019-20 Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe
- 2018-19 Alanyaspor 1-0 Fenerbahçe
- 2017-18 Trabzonspor 3-4 Alanyaspor
- 2016-17 Trabzonspor 0-0 Alanyaspor
- 2016-17 Alanyaspor 3-0 Trabzonspor