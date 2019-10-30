Ersun Yanal: Biz tavla bile oynasak iddialıyız

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı. Kanarya'da goller Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Çağrı Yağız attı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları:

"Maçlarda rotasyona alışkın değilseniz ve oyuncularınızın çoğunu kullanamadıysanız bu maçlar sıkıntılı ve zorlu geçer. İyi bir takıma karşı oynayacak oyuncuların yüksek motivasyonu oyunun kilitlenmesi olur, bu zaman zaman oldu bugün."

"Bugün dikkat edilmesi gereken taraf, yine biz kendimize gol attık, yine kendimiz yedik, bireysel hatadan yedik. Yediklerimizin %85'i bireysel hatalardan kaynaklı. Bunu kaldırdığımızda az pozisyon veren, rakibin üzerine iyi oynayan bir takım olarak devam edeceğiz."

"Ligdeki hedefimiz zaten belli. Fenerbahçe'nin önünde gerçekleştirecek hedefleri var bu saatten sonra. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız."

"Fenerbahçe oynadığı her kulvarda iddialıdır. Fenerbahçe'nin genetiği böyle. Biz tavla bile oynasak iddialıyız."