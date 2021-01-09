Ersun Yanal: Biz bugün kazanmaya oynadık

Süper Lig'in 18. hafta maçında Antalyaspor, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçı değerlendirdi.

Ersun Yanal, maçı disiplin ve sabırla kazandıklarını söyleyerek, "Her maçın kendisine göre senaryosu var. Bazen top sizde olur bazen topu rakibe verirsiniz, bazen kafa kafaya, bazen ayak ayağa oynarsınız. Biz bugün yenmeye oynadık, nasıl oynadığınız önemli değil. Uzun süredir deplasmanda kazanamıyorduk, oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.