Ersun Yanal: Ben de kabul ediyorum!

Ersun Yanal'ın yayıncı kuruluşa maç sonu yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Rakibimiz Rize'yi kutluyorum. 6 maçta 5 galibiyet almış, güçlü bir takım. Oynadıkları oyunu iyi sahaya yansıtan bir takım vardı. Bize gelince Beşiktaş maçının ikinci yarısı iyi bir oyun vardı.

"Eleştirilecek yönlerimiz var"

Burada 3 puanı aldığımız için mutluyuz ama oyunu da eleştirecek birçok yönümüz var. Fenerbahçe'nin çok daha farklı bir oyun oynayabileceğini biliyorum. Taraflı tarafsız yorum yapan herkes görüyordur.

"Hakemlere destek olalım"

Tartışılacak çok şey var. Hakemleri de konuşmak istemiyorum. Yeni bir MHK ekibiyle yola çıkıldı. Umarım onlar da hakem takımını toparlarlar ve ben buna inanıyorum. Hakemlere destek olmalıyız.

"Ben de kabul ediyorum"

Bugün sadece sonuç var. Bunu ben de kabul ediyorum. Bunun oyunla da pekişeceği günlerin yakın olduğunu düşünüyorum.

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