Ersun Yanal: Artık sadece Fenerbahçe

Sarı-Lacivertliler'de, Şilili Mauricio Isla dışında milli takımlarına giden futbolcular Samandıra’ya döndü. Ersun Yanal, ülkeleri adına ter döken öğrencilerine, “Hoş geldiniz” deyip tek tek tebrik etti. Başarılı teknik adam daha sonra takımla bir toplantı yaptı.

Yanal, “Artık önümüzde milli maç kalmadı. Sezonun ilk yarısı bitene kadar sadece Fenerbahçe’nin başarısına odaklanmanızı istiyorum. Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız maç, yeni bir dönemin başlangıcı olacak. İlk yarıda kalan 6 karşılaşmadan maksimum puanı alarak devre arasına zirvede gireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

‘Herkese şans gelecek’

57 yaşındaki teknik adam, “Daha çok çalışacağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Önümüzde yapacak çok işlerimiz var. Zorlu mücadelede herkes şans bulacak. Bu nedenle hepinizi her an hazır görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.