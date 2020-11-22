Ersun Yanal Alanyaspor'u yenemiyor
Antalyaspor ile anlaşan Ersun Yanal, yeni takımında ilk maçına derbi niteliğindeki Alanyaspor karşılaşması ile çıktı. Süper Lig'de birçok takımda görev yapan Ersun Yanal, Alanyaspor'a karşı görev yaptığı 7 maçta da galibiyet göremedi
Antalyaspor ile anlaşan deneyimli teknik adam Ersun Yanal, yeni takımında ilk maçına Alanyaspor karşısında çıktı. Süper Lig'de birçok takımda görev yapan Yanal, Alanyaspor'a karşı yine başarılı olamadı. Bu maçla birlikte 7. kez Alanyaspor'a karşı mücadele eden Ersun Yanal yönetimindeki takımlar hiç galip gelemedi
Geçen sezon Fenerbahçe ile Alanyaspor'a karşı deplasmanda 3-1 kaybeden iç saha maçında da 1-1 berabere kalan Yanal, 2018-19 sezonunda yine Fenerbahçe ile Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti.
2017-18 sezonunda Trabzonspor'da görev yaparken iç sahada 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçını 4-3 kaybeden Ersun Yanal, 2016-17 sezonunda yine Trabzonspor ile Alanya'da 3-0 mağlup olmuş, Trabzon'da ise 0-0 berabere kalmıştı
2020-21 Antalyaspor 0-2 Alanyaspor
2019-20 Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor
2019-20 Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe
2018-19 Alanyaspor 1-0 Fenerbahçe
2017-18 Trabzonspor 3-4 Alanyaspor
2016-17 Trabzonspor 0-0 Alanyaspor
2016-17 Alanyaspor 3-0 Trabzonspor