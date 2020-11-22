Antalyaspor ile anlaşan deneyimli teknik adam Ersun Yanal, yeni takımında ilk maçına Alanyaspor karşısında çıktı. Süper Lig'de birçok takımda görev yapan Yanal, Alanyaspor'a karşı yine başarılı olamadı. Bu maçla birlikte 7. kez Alanyaspor'a karşı mücadele eden Ersun Yanal yönetimindeki takımlar hiç galip gelemedi

Geçen sezon Fenerbahçe ile Alanyaspor'a karşı deplasmanda 3-1 kaybeden iç saha maçında da 1-1 berabere kalan Yanal, 2018-19 sezonunda yine Fenerbahçe ile Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybetmişti.

2017-18 sezonunda Trabzonspor'da görev yaparken iç sahada 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçını 4-3 kaybeden Ersun Yanal, 2016-17 sezonunda yine Trabzonspor ile Alanya'da 3-0 mağlup olmuş, Trabzon'da ise 0-0 berabere kalmıştı

2020-21 Antalyaspor 0-2 Alanyaspor

2019-20 Fenerbahçe 1-1 Alanyaspor

2019-20 Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe

2018-19 Alanyaspor 1-0 Fenerbahçe

2017-18 Trabzonspor 3-4 Alanyaspor

2016-17 Trabzonspor 0-0 Alanyaspor

2016-17 Alanyaspor 3-0 Trabzonspor









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