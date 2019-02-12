Ersun Yanal açıkladı: O bölgeye Miha Zajc geliyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'i 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakaladı. Rövanş, 21 Şubat Perşembe günü Rusya'da oynanacak. 1-0 galibiyetin ardından Ersun Yanal, avantajlı skoru değerlendirdi.

Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Harun'un bu özelliği bizim işimizi belki de bugün kolaylaştırdı. Oyuncularımızın göstermiş olduğu tepkiyi ve oyun iştahını çok olumlu buluyorum. Özellikle uzun zamandır oynamayan Valbuena ve ilk defa bugün sahada olan Moses. Çok deneyimli ve güçlü bir takımla oynadık, orada da zorlu bir maç olacak. Takımımızın yükselişini hem iç hem de dış sahada eşit tutmalıyız. Çıkacağımız maçlarda performansımızı hem ligde hem bu kupada daha üste çıkarmalıyız."

'Çok net bir oyun oldu'

"Oyuncularımızın hassaslığı ve tavrı bizi çok mutlu ediyor. Bizim hiçbirimiz ne soyunma odasında ne öncesinde ne de sonrasında bunu konuşmadık. Kurallar vardı ve çok net bir oyun oldu. Her iki taraf için de keyifli bir oyundu. Tartışılacak boyutta olmadı oyun."

'Dış sahalarda daha iştahlı olmalıyız'

"Zaman zaman kesilmeler oluyor oyunumuzda ama bizim için iç saha ve deplasman ayrımı olmamalı. Bu geçişte olabiliyor bunlar. Oyunun gidişatı böyle olmamalıydı. Ne olursa olsun önce kendimizden bakarak değerlendirmeliyiz. Dış sahalarda daha iştahlı olmalıyız."

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'Fenerbahçe güçlü bir takım'

"İnanılmaz güçlü bir destek var arkamızda. Bu destekle hepimiz daha çok motive oluyoruz, çok ayrı bir duygu. Bu duyguyu bize yaşattığı için seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe güçlü bir takım. Zenit'in gücüne saygı duyuyoruz ama Fenerbahçe'nin başka güçleri de var. Belki daha kötü durumda gözüküyoruz sıralamada daha iyi mücadele ettik."

'Fiziksel oyunu kabul etmiyorum'

"Aslında fiziksel oyunu kabul etmiyorum. İki takım da aynı koştu. İki takımın şiddetli koşularında da aynıyız. Bu yorgunluk belirtisi olarak algılanmamalı. Olay biraz daha oyunu forse edecek zihinsel çözünmeye bağlı diyebilirim."

'Hedefimiz tur atlamak'

"Herkes gergin ama bu kazanarak devam edecek bir iş. Zenit galibiyeti tüm camiamızın güvenini kazanmasına etkin rol oynadı. Hedefimiz tur atlamak ve bunu başarabilecek bir mücadele ortaya koyunca tekrar bir güven kazanıp lige de yansıtmak. Bence doğrusu bu."

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'Savunma yapmak takımla olur'

"İki pozisyon verdik. Birinde Isla çok iyi kademe yaptı, diğerinde penaltı oldu. Takım halinde daha sıkı durup daha da sertleşmemiz gerektiğini düşünüyorum, oyuncularla da konuşuyoruz. Savunma yapmak takımla olur, hücum daha bireysel ama savunma takım işi."

'Skrtel çok özel bir oyuncu'

"Skrtel çok özel bir oyuncu, Skrtel'in motive olmaya, edilmeye inanın ihtiyacı olmuyor, çok iyi bir profesyonel ve bugün oyuna başlamadan önce ve sonrasında yine aynı profesyonelliğiyle belki de içimizde en hazır adamdı. Zenit'e özel hazırlandığını düşünmüyorum. Skrtel belki zaman zaman kötü oynar ama hiçbir maça motive olmadan çıkmaz. Her zaman her maça aynı motivasyonla çıkar."

'Miha Zajc geliyor'

"Tolgay'ın durumu yarın belli olacak. Kas sakatlığı var ama zaten cezalı olduğu için bir sonraki maça yetişir. Kesin konuşmak istemiyorum tabii, yarın belli olacak. O bölgede Miha Zajc geliyor. Ayew oynayabilir, Valbuena oynayabilir. Umarım onlara da fırsat verir ve Fenerbahçe'yi en iyi yerlere götürürüz.



