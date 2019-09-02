Ersun Yanal açıkladı: En az 1 ay daha oynamayabilir

Lige 2’de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve yeni sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Teknik patron Ersun Yanal, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Oyun disiplininden kopmadıklarını belirten Yanal, ''Bugünkü en büyük kazanım, maç sonrası taraftarların gösterdiği ilgi ve takdirdi. Mevkisinde oynamayan oyuncu sayısı fazla. Ona rağmen ilk yarı istatistikleri oldukça farklı seviyelere getiren bir oyun vardı. Çoğunlukla oyun disiplinine bağlı kaldık.'' dedi.

Transfer konusuna değişinen deneyimli futbol adamı, ''Transferler konusunda uğraşılıyor, benim de bir şey söylemem doğru olmaz ama herhalde yarın gerekli açıklamalar gelir.'' diye konuştu.

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'En az 1 ay daha oynamayabilir'

Hasan Ali'nin sakatlığının uzadığını açıklayan Yanal, ''Milli ara sonrası büyük ihtimalle herkes sakatlıktan dönecek ama Hasan Ali'nin durumu biraz daha uzayacak. En az 1 ay daha oynamayabilir.'' ifadelerini kullandı.

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