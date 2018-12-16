Ersun Yanal 3 transfer istedi

Milliyet Gazetesinden Senad Ok'un haberine göre; Fenerbahçe’de göreve başlayan teknik direktör Ersun Yanal, ilk etapta kadrodaki eksikleri tespit ederek, yönetimden üç transfer istiyor.

Eldeki kadronun belli bölgelerde kaliteli olduğu düşünülse de Ersun Yanal transfer bütçesinin oluşması durumunda ihtiyaç olan üç bölgeyi belirledi. Buna göre Yanal; sağ bek, stoper ve orta sahaya takviye gerektiğini düşünüyor.

Sağ bekte Şener Özbayrak ve Mauricio Isla gibi iki isim bulunsa da deneyimli teknik adam, bu bölgenin aksadığını düşünüyor. Takımda Neustadter, Skrtel ve Reyes olmasına rağmen de başarılı çalıştırıcı farklı tipte bir stopere ihtiyaç duyuyor. En önemli bölge ise orta saha oldu. Josef de Souza’nın ayrılması sonrası oluşan boşluğun halen dolmadığı görüşü hakim. Bu nedenle Ersun Yanal, bu bölgeye takviye planlıyor ve transfer düşündüğü üç bölgeden önceliğini orta sahaya vermiş durumda.

Çok tartışılan forvet bölgesi içinse 56 yaşındaki antrenör, farklı düşünüyor. Yanal’ın forvetteki ilk tercihi Soldado olacak. Tecrübeli teknik direktör, İspanyol futbolcunun gol vuruşları ve tecrübesi ile takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Sezon başı yüksek maliyeti sebebiyle satılması planlanan ardından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan futbolcu, adeta takımdan dışlanmıştı. Yanal ise Soldado’yu kazanıp ilk 11’e monte etmeye çalışacak.

Sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaratan, performansı sebebiyle gönderileceği iddia edilem Slimani’ye ise teknik direktör Yanal inanıyor. Yönetimle yaptığı değerlendirmede Cezayirli futbolcudan sezonun ikinci yarısı için katkı alınabileceğini ifade eden Ersun Yanal, kadro planlamasını buna göre düşünüyor.