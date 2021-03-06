Ersu ve Tuğba piste çıkıyor

400m seçmelerinde İlyas Çanakçı, serisinde Fransız rakibi Jordier’in kulvar ihlali yapması nedeniyle 46.92’lik derecesiyle 2.’liğe yükseldi ve yarı finale kaldı. Milli sporcumuz yarı finalde ise 47.60’la serisinde ilk 2’ye giremedi ve finale çıkamadı. 400m’deki diğer atletlerimiz Berke Akçam ve Kubilay Ençü de seçmelerde elendi. 3 adım atlamada Necati Er 16.17’yle 8 atlet arasına girmedi ve 10. sırada kalarak veda etti. Şampiyonanın bugünkü programında sırıkla atlamada 23 yıllık Türkiye Rekoru’nu kıran ve olimpiyat kotası kovalayan Ersu Şaşma ile 3 adımda 14.00m’yi atlamayı hedefleyen Tuğba Danışmaz yarışacak. Program şöyle; 12.04: Sırıkla Atl. Seçme (Ersu Şaşma), 12.18: 60m seçme (Kayhan Özer, Umut Uysal, Oğuz Uyar), 14.05: Üç Adım Atl.(Tuğba Danışmaz), 15.05 60m Eng. seçme (Mikdat Sevler, Furkan Aktaş). Yarışlar TRTSpor’dan yayınlanacak.



