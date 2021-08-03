Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarışta, sırıkla atlamada Türkiye'yi olimpiyat finalinde temsil eden ilk sporcu olan Ersu Şaşma, ilk denemesinde 5.55 metreyi geçti. İkinci atlayışı olan 5.70 metreyi aşamayan milli sporcu, ikinci denemesinde ise geçmeyi başardı. Ersu, madalya mücadelesinde 5.80'i aşmak için gelirken, ilk hakkında bu yüksekliği geçemedi. İkinci ve üçüncü hakkında da bunu başaramayan milli atlet, 14 sporcunun yarıştığı sırıkla atlamada finali 10'uncu sırada tamamladı.

AİLESİ TELEVİZYON BAŞINDA HEYECANLA İZLEDİ

Milli sporcu Ersu'nun Mersin'deki ailesi, müsabaka heyecanına televizyon başında ortak oldu. Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan annesi Suzan Şaşma, babası Ersin Şaşma, ikizi İlhami Göksu Şaşma, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi'nin eşi Çiğdem Çömlekçi, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Atletizm İl Temsilcisi Halil Oğuz, milli sporcunun müsabakayı televizyondan birlikte izledi.

'BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BAŞARI'

Yarışmanın ardından açıklama yapan anne Suzan Şaşma, "Olimpiyatlara katılmak bile hayalken, Ersu hem katılıp hem de finallere kalarak bir mucizeyi gerçekleştirdi. Tek başınaydı, yanında antrenörü yoktu. Federasyondan yardımcı olan antrenörler vardı ama birebir iletişim kurduğu antrenör İbrahim Halil Çömlekçi'yi kaybetmiş olmanın mücadelesini de orada verdi. Yaptığı bizim için çok büyük bir başarı. Bizi gururlandığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEK'

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise "Sporcumuz bu kadar olimpiyat ve dünya şampiyonu olmuş, tecrübe sahibi sporcuların içerisinde çok güzel atlayışlar yaptı. Son anda da 5.80 metreyi kaçırdı. Umarım bundan sonraki yarışmalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecektir" diye konuştu.

DHA