Geç keşfedilmiş yetenek Ersu Şaşma... Sırıkla atlamayla tanıştığında henüz 14 yaşındaydı. En büyük şansı, yolunun coach İbrahim Halil Çömlekçi'yle kesişmesiydi. Kısa sürede elde ettiği başarılarla, arkadan gelecek isimlere şimdiden itici güç olmayı başardı. 2021 onun için üzücü başlamıştı, hedefine birlikte yürüdüğü İbrahim hocasını kaybetti, bırakma noktasına geldi. Ancak çabuk toparlandı ve kariyerinin ilklerini yaşadı. 23 yıllık Türkiye rekorunu 5.71'le geçti, 5.72'yle geliştirdi. Avrupa Salon Şampiyonası'nda ilk kez finale kaldı, dünya rekortmeni Duplantis, Lavillenie Braz, Wlash, Lisek gibi isimlerle aynı arenada yarıştı. Şimdi de olimpiyat barajı 5.80'i geçerek Tokyo'ya giden 3. Türk atleti olmak isteyen Ersu Şaşma'nın hikayesi...

'Sadece 3 sırıkla geldiğime şaşırdılar'

"Bazı dereceleri ‘es’ geçince Duplantis şaşırıyordu. ‘Ben de ne var bunda’ diyordum. Sonra ‘3 sırıklama mı geldin şampiyonaya’ diye sordu. Ben de ‘3 sırıkla geldim’ dedim. Adamlar buna da şaşırıyor (Gülerek). Onlar 10 sırıkla geliyorlar"

'Çıtayı 5.75'e çıkarınca yanıma geldiler'

Avrupa Şampiyonası'nı 5. bitirdin. Madalya bile gelebilirdi. Genel bir değerlendirme yaparsan?

"5.80m'yi geçmiş olsaydım madalya gelebilirdi. Lisek’in 5.80m’yi geçmesi tamamen tecrübesiyle alakalıydı. O kadar tecrübem olsa ben de atlardım. Yarışta elemelerde çok rahattım. Final barajı 5.75m’ydi... Hocaya; '5.35m, 5.60m'ye sonra direkt 5.75m'ye gelirim' dedim. İlk ikisini atladım, rakipleri bekliyorum. 5.70’i es geçince Valentin Lavillenie ile Duplantis yanıma geldi. ‘Niye çıtayı 5.75’e kaldırdın’ dedi. 'Final barajı, atlayacağım' dedim. Bana, ‘Gerek yok. Zaten atlayamıyorlar 5.60’la direkt geçeriz’ dediler. Sonra 5.60’la finale çıktık. Ve ilk kez Avrupa’da finale kaldım"

'Duplantis: Avrupa Salon'da görüşürüz'

Duplantis'le sohbet etme fırsatı oldu mu?

"Duplantis’le daha önce de çok karşılaştım. Gençlerde Dünya’da ve Avrupa’da... Sadece gruplarımız farklıydı. Bu sezon Sırbistan’da karşılaştık. Ben, 5.40 ve 5.60m’yi ilk hakkımda geçince şaşırdı; ‘Bu nereden çıktı’ gibisinden. İşte; ‘Adın ne, nerelisin. Avrupa Salon Şampiyonası’nda görüşürüz' dedi.

'Onların 10 sırığı var benim 3 tane'

Avrupa Şampiyonası’nda sohbet ettiniz mi?

"Bazı dereceleri ‘es’ geçince şaşırıyordu. ‘Ben de ne var bunda’ diyordum. Sonra ‘3

sırıkla mı geldin şampiyonaya’ diye sordu. Ben de ‘3 sırıkla geldim’ dedim. Tabii benim 3 sırığım var onların 10 tane. Adamlar buna da şaşırıyor (Gülerek). Türk’ü finalde ilk gördükleri için belki. Yabancı olsa, bu kadar şaşırmazlardı.”

Bunu 6 yılda başardığını bilseler!..

"Şampiyona sırasında Erkan hocayla, Duplantis’in babası arasında bir sohbet geçmiş. Babası, ‘7 yaşında eline sopa verdim, atlatıyordum’ demiş. Ben ise 7 yaşında basketbola başlamıştım, basketbol oynuyordum (Gülerek).”

'Hepsine kendimi tanıtacağım'

"Yarışta çok destek veriyorlar. Mesela ABD'li Cole Walsh. Bazıları da soğuk duruyor. Thiago Braz mesela. 2018’de kampta birlikte basketbol maçı yapmıştık. Sırbistan’da yarışta denk geldik. Hocası beni tanıdı ama o tanımadı herhalde!. Yarışta da selam vermedi. Atladıktan sonra hepsine kendimi tanıtacağım."

'Lavillenie keşke yarışsaydı'

Avrupa Şampiyonası'nda Renaud Lavillenie çekildi.

"Keşke yarışsaydı. Çok isterdim onunla yarışmayı. Onun şöyle bir yapısı var. Biri onun derecesinin üzerinde atladığında morali bozuluyor. Bütün yarışlarını izledim. Bu sezon çok farklı geliyor. Nasıl bir hırs yapmışsa. Bu olimpiyat onun için son olur diye düşünüyorum. Olimpiyat’ta ilk 3’ü kovalar."

'5.80'e geçip, gitmek istiyorum'

Duplantis'in Türk basınında röportajı çıktı. Seninle ilgili de konuşmuş. Ne söylemek istersin?

"İzledim. Arkasından geliyorum biraz dikkat etsin (Espiriyle/Gülerek). Onunla yarışmak ayrı bir tecrübe. Yani o atladıkça, insan ‘O atlıyorsa ben de atlarım’ diyor. Seni yukarıya doğru çekiyor. Onunla girdiğim her yarış benim için bir artı. Bir yarış daha ayarlandı. 19 Mayıs’taki Ostrava Gold Tur. Benim ismim de yazıldı. Zaten en iyiler olacak. O yarış öncesi 5.80m’yi atlayıp kafam rahat gitmek istiyorum."

'Şansa atladı demelerini istemiyorum'

Olimpiyat kotası için şimdi süreç nasıl işleyecek?

"Artık 5.60 ve 5.70’ten aşağısını atlamak istemiyorum, 5.80’i de geçtikten sonra düşüşe geçmemek gerekiyor. İnsanların 'Şansa atladı' demelerini istemiyorum. Yani istikrarı korumalıyım. Şampiyona sonrası yorgunduk. Şu anda toparlanma sürecindeyiz. Bizim antrenmana ihtiyacımız var. Daha sonra federasyondan olimpiyat kotası için Mersin’e bir yarış isteyip, 5.80’i geçmeyi hedefliyorum. Onu da geçip rahatlamak istiyorum. Olimpiyata gideceğime inanıyorum."

Ersu Şaşma'yı izlemeye devam etsinler mi?

"Beklemede kalsınlar. Herhangi bir yarışta olimpiyat barajını geçerim. Kimsenin haberi bile olmaz belki (gülerek). Aniden gelebilir olimpiyat kotası. Habersiz bir sürpriz yapabilirim. Temmuzda U23 Avrupa Şampiyonası var. O yarışta kesin madalya düşünüyoruz. 2 ya da 3 değil şampiyonluk istiyoruz."

'Keşke vefat etmeseydi'

Spora 7 yaşlarında basketbolla başladın ancak sırıkla atlamayla 14 yaşında tanıştın. Geç bir yaş değil mi?

"Çok geç bir yaş. Başladığımda da bu kadar ilerleyeceğimi tahmin etmedim. Şimdi ki aklım olsa, 7 yaşında direkt sırıkla atlamaya başlardım. Kısmet değilmiş. Bu kadar kısa zamanda, beni bu seviyelere taşıyan İbrahim hocam sayesinde. Maalesef geçen aylarda vefat etti. Keşke vefat etmese ve devam edebilseydik. Üstüne giderek onun için daha da iyi olmaya çalışacağım".

6 yıl içinde müthiş işler başardın. Erken başlasaydın fark olur muydu?

"Tabii ki olurdu. Mesela; gelecek 4 yılın antrenman programı İbrahim hocada hazırdı. Her yıl üstüne koyarak santimleri ekliyorduk. Yani küçük yaşlarda başlayıp, İbrahim hocayla çalışıyor olsaydım ve üzerine koyarak ilerleseydik. Şu anda büyük ihtimal 6.00 metreyi geçiyor olurdum, Duplantis’le yarışırdım."

'Genelde kendine saklardı'

İbrahim hocanın antrenman programında neydi hedefler, hiç bahseder miydi?

"Genelde kendine saklardı. Gelecek programları söylemezdi. Sadece gelir, antrenmanda ne yapılması gerektiğini söylerdi. Biz de hocayı dinler ve uygulardık".

'Herkese Babuş derdi'

Rahmetli İbrahim hocayla baba-oğul gibiydiniz. 'Babuş' lakabı buradan mı geliyor, hikayesi var mı?

"İbrahim hocanın kendi lafıdır. Herkese ‘Babuş’ derdi. Birbirimizi tanıdıktan sonra hiç ayrılmadık. Gittiğimiz her yarışta aynı odalarda kaldık. Hep beraberdik. Maalesef içimde bir burukluk kaldı. Kötü oldum".

'Abisi Erkan hocayla çalışıyorsunuz'

Şimdi kiminle çalışıyorsunuz?

"İbrahim hocanın abisi Erkan hocayla. 27 yıldır Avustralya’da yaşıyordu. Son 10 yıldır İbrahim hocayla birlikteydiler. Birikimi de yüksek. Sidney Oyunları'nda antrenörlük tecrübesi var".

Federasyondan yeni antrenör için teklif geldi mi?

"Çok yardımcı oldular. Teklif değil de söz konusu oldu ama biz, Erkan hocayla devam edeceğimizi bildirdik."

'Ruhan İşim bana tebrik mesajı attı'

Türkiye rekorunu kırdığın eski atlet Ruhan İşim'le görüşmen oldu mu?

"5.71 atladıktan sonra Ruhan İşim, bana mesaj attı. Hem başsağlığı diledi hem de tebrik etti. 'Bir ihtiyacın olduğunda her zaman arayabilirsin. Ne olursa yapabilirim' yazmış 5.72m’yi geçtikten sonra da tebrik etti. Kendisini hiç görmedim aslında. Tanışmak da çok isterdim. 2017'de ilk 5.00 metreyi atladığım zaman, o yarışta Ruhan İşim’in eşi oradaydı. Bana, ‘Tebrik ederim, gelecekteki Ruhan İşim herhalde sen olacaksın’ demişti. O yıl, 5.00m’yi geçen 10. Türk sporcu arasına girmiştim. Zaten o eşiği geçince gerisi gelmişti.

'Bırakırsanız hakkımı helal etmiyorum'

"İbrahim hocanın eşi Çiğdem abla bize, ‘Sizinle ilgili o kadar güzel planları vardı. Siz bunları yapmazsanız hakkımı helal etmiyorum’ deyince vazgeçtik"

Kariyerinde ilkleri yaşadığın 2021 senin için üzücü başladı. Hedeflerine birlikte yürüdüğün birini kaybettin. İnsan boşluğa düşer, panik olur? Ne hissettin. Vefat haberini nasıl aldın?

"Haberi aldığımda gece saat 02.00’ye geliyordu. Büyük çöküntü yaşadım. Soğuk ter döktüm. Hemen annemi uyandırdım, hızlıca cenaze evine gittik. Saat 04.00 gibi eve döndüm. Tutku’yla (Yılmaz) konuştuk. Ve ikimiz de bırakma kararı aldık; 'Sırıkla atlama yapmıyoruz artık' dedik. İbrahim hocanın eşi Çiğdem abla ertesi gün bize, ‘Sizinle ilgili o kadar güzel planları vardı. Siz bunları yapmazsanız hakkımı helal etmiyorum’ dedi. Zaten bıraksaydık İbrahim hoca ‘Bize kızardı’ dedik. Vefatından sonraki ilk yarış antrenmanımız o kadar iyi geçti ki, sanki arkamızdan bir güç bizi itmiş gibiydi. İbrahim hoca sanki bize destek veriyordu".

Vefatından bir 1 hafta sonra 23 yıllık Türkiye rekorunu kırdın. Nasıl toparlandın.

"Herkesin morali bozukken ben yanlarında güçlü durmak, istedim. Yarışta, ‘İbrahim hoca gibi olacağım. Sert olacağım’ diye kendime hep telkinde bulundum ve 5.71m'yi geçtim. Zaten İbrahim hoca bizi her anlamda yarışa hazırlamıştı. O konuda çok sıkıntı yaşamadık".

2021 TURKSPORU yılı olacak

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar 2021 yılının TURKSPORU yılı olacağını söyledi. “TURKSPORU’nun en büyük destekçisi olarak, 2021’in sporda Türkiye’nin yılı olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki aylarda Avrupa Futbol Şampiyonası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyon gerçekleşecek. Milli takımlarımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tam. Futbolun yanı sıra ana sponsoru olduğumuz atletizm, yüzme ve bedensel engelli spor branşlarında ülkemiz adına Tokyo Olimpiyatı'nda yarışacak Ay-Yıldızlı sporcularımızın her zaman yanındayız ve onlara tüm kalbimizle güveniyoruz. Destek verdiğimiz branşlardaki genç sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Genç sporcularımızdan Ersu Şaşma da aldığı derecelerle Türk atletizm tarihe geçerek büyük bir başarı elde etti. Bu vesileyle kendisini tebrik ediyorum. Nice gençlerimizle gelecekte de başarılarıyla ülkemizi gururlandıracaklarına eminiz. Milli sporcularımızın uluslararası turnuvalarda bayrağımızı dalgalandırmaları ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmeleri için desteğimize aralıksız devam edeceğiz. Turkcell olarak her zaman TURKSPORU’nun ve sporcularımızın yanında olacağız.”

Hatice Yücel