Ersu Şaşma tarihi rekoru geliştirdi

İstanbul Ataköy Spor Salonu'nda 3 gün süren ve dün tamamlanan Selahattin Yıldız Türkiye Şalon Şampiyonası rekorlarla kapanışı yaptı. Sırıkla atlamada son zamanların konuşulan ismi, 21 yaşındaki yıldız sporcu Ersu Şaşma yine kendine yakışanı yaptı. 24 Ocak'taki Olimpik Deneme Yarışları'nda 18 Ocak'ta vefat eden antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi adına piste çıkan ve 23 yıllık sırıkla atlama rekorunu 5.71'le tarihe gömen milli atlet tam 14 gün sonra eline geçirdiği Türkiye rekorunu geliştirmeyi de başardı.

Avrupa Şampiyonası barajını da geçti

4.60m'yle başlayan yarışa 5.40'ta dahil olan Şaşma ikinci hakkında başarılı oldu ve tek başına kaldı. Ardından direkt çıtayı 5.72'ye taşıyan Fenerbahçeli sporcu, son hakkında Türkiye rekorunu 1 santimetre geliştirmeyi başardı. Ersu Şaşma bu derecesiyle ayrıca, 2021 Avrupa Salon Şampiyonası barajını da geçerek turnuvaya katılma hakkı da elde etti. Bu atlayışı sonrası, Tokyo 2020 Olimpiyatı barajı için çıtayı 5.80'e çıkartan Ersu Şaşma 3 hakkında da hata yapınca hedefine ulaşamadı. Potansiyeli yüksek olan Şaşma, 20 Şubat'ta Balkan Salon Şampiyonası'nda da mücadele edecek. Bu arada kadınlar 400 metrede Nevin İnce de 55.52’lik derecesiyle U18 salon Türkiye rekorunu kırdı. Bu alanda eski rekor ise 56.39 ile Mizgin Ay'a aitti