Ersu Şaşma Sırıkla atlamada rekor kırdı

18 Ocak'ta atletizm camiası büyük bir kayıp yaşamıştı. Sırıkla atlamanın süper rekortmenleri Ersu Şaşma ve Tutku Yılmaz'ın antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında vefat etmişti. Başarılı çalıştırıcının ölümünde 5 gün geçmemişti ki, 22 yaşındaki sporcusu Ersu Şaşma çok anlamlı bir zamanda, tarihi bir rekora imza attı.

1 santimetreyle geçti

İstanbul'daki Olimpik Deneme Yarışları'nda, antrenörü İbrahim Çömlekçi için mücadele eden Fenerbahçe'nin sporcusu Ersu Şaşma, 23 yıldır kırılamayan bir rekoru tarihe gömdü. 22 yaşındaki milli atlet, 5.71'lik atlayışıyla Ruhan İşim'in 5.70'lik sırıkla atlama Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Daha önce U23 rekorunu kıran Ersu Şaşma böylece bu dereceyi de 5.71'e çıkarmış oldu.

Açıktaki rekorun da yeni sahibi

Ruhan İşim'in, 1998'de ABD’nin Nevada eyaletindeki Reno kentinde atladığı 5.70'lik derecesi, büyükler salon rekorları arasında en eskisiydi. İşim ayrıca açık havadaki rekoru da 5.70'lik atlayışıyla elinde tutuyordu. Ersu Şaşma ayrıca dünkü 5.71'lik derecesiyle açık-kapalı birlikte değerlendirilen sırıkla atlamada genel Türkiye rekorunun sahibi oldu. Bu arada yarışlarda Tuğba Danışmaz uzun atlamada U23 salon rekorunu 6.16'dan önce 6.18'e ardından 6.31'e geliştirdi. 60m engellide de Mithad Sevler (7.78) kendisine ait rekoru 7.79'la geliştirdi.

'Seni Unutmayacağız Babuş'

Vefat eden antrenör İbrahim Halil Çömlekçi’nin fotoğrafının 'Seni Unutmayacağız Babuş' yazısıyla basıldığı tişörtleri giyen öğrencileri; Ersu Şaşma ile Tutku Yılmaz yarış sonunda, rekor tabelasının önüne geçerek poz verdi.



