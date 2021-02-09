Ersu Şaşma: Olimpiyat barajını geçeceğim

Sırıkla atlamada her yıl üzerine katarak ilerleyen ve 2021'e müthiş bir giriş yapan 21 yaşındaki milli atlet Ersu Şaşma tüm dikkatleri üzerine çekti. 24 Ocak'ta, Ruhan İşim'e (5.70) ait olan ve Türk atletizmin salondaki en eski rekorunu 5.71 kıran Şaşma gelecek için umut verdi. Milli atlet, bu tarihi başarısının üzerinden 14 gün sonra da Türkiye Şampiyonası'nda rekoru 1 cm geliştirdi ve 5.72m'ye çıkardı. Fenerbahçeli sporcu ayrıca, 5.80 olan olimpiyat barajını ise az farkla kaçırdı.

'Olmadı, puan toplayarak...'

Hedefinde olimpiyat barajı olduğunu belirten Ersu Şaşma, şampiyonaya ve gelecek planları hakkında şunları söyledi: "Başta biraz kötüydü sonra toparladım. Ama önümüzdeki yarışlarda inşallah olimpiyat barajını atlamayı düşünüyorum. En azından Avrupa Şampiyonası’na kadar, salon sezonu bitene kadar olimpiyat barajını geçmek istiyorum. Olmadı açıkta en azından daha çok zamanımız var. Bütün yarışlara katılarak, en kötü, puan toplayarak ilerlemek istiyoruz."

'Hepsini İbrahim hocama adayacağım'

Milli atlet Ersu Şaşma, üzerinde büyük emeği olan ve geçen ay kalp krizi geçirerek 49 yaşında hayatını kaybeden antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi'nin hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi. 21 yaşındaki başarılı atlet, "Onu hiçbir zaman unutmayacağım. Onun hayallerini gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Onu düşünerek bütün gücümü veriyorum, güçlü olmaya çalışıyorum. Bu seneyi de böyle kapatmak istiyorum. Hepsini onun için yapıyorum ve hepsini hocama adayacağım" dedi.

Anne Şaşma'nın mutluluk gözyaşları

Türkiye rekorunu geliştirdiği anlarda tribünde oğlunu takip eden anne Suzan Şaşma da duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Şaşma, genç sporcunun yanına giderek sarıldı ve moral vermeye çalıştı. Suzan Şaşma, "Oğlumun her zaman destekçiyiz" dedi.

İbrahim hoca yine unutulmadı

Ersu Şaşma, Türkiye rekorunu kırdığı gün gibi, vefat eden antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi adına bastırılan ve 'Seni Unutmayacağız Babuş' yazılı tişörtü öpen ve sonra da üzerine giyen milli atlet duygusal anlar yaşadı.