2021 sezonun atletizmdeki ilk önemli turnuvası Avrupa Salon Şampiyonası dün sona erdi. Türkiye'nin madalya kazanamadığı şampiyonada sporcularımız 1 final (Ersu Şaşma-Sırıkla Atlama) ve 3 yarı final (İlyas Çanakçı-400m, Kayhan Özer-60m, Mikdat Sevler-60m Engelli) başarısı gösterdi. Hiç kuşkusuz en büyük heyecanı sırıklı atlamada Ersu Şaşma'yla yaşadık. 3 aylık süreçte, Türk atletizmde sırıkla atlamadaki başarı kriterlerini değiştiren 21 yaşındaki milli sporcumuz dünkü finalde de elinden gelini yaptı.

3 ayda kriterleri değiştirdi

Zaten sırıkla atlamada finale kalan ilk erkek sporcu unvanını alan Şaşma, dünya rekortmeni Duplantis, dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan Lisek ve kardeş Lavillenie gibi isimlerin arasında sadece olimpiyat kotası değil ayrıca kürsü şansını bile zorladı. Isınma turu için, 5.30 ilk hakkında geçti. 5.50'yi pas geçen Ersu, 5.60'ı da ilk hakkında atladı. Çıta 5.70'e getirildi. Ocak ayında, 23 yıllık Türkiye rekorunu 5.71'le geçen ve şubatta da 5.72'yle geliştiren Şaşma, bu dereceyi 2. hakkında geçti ve son 5 sporcu arasına girdi.

Olimpiyat şansı sürüyor

Ve çıta 5.80 çıktı. Her şey için düğüm noktasıydı. Ersu Şaşma bunu geçse, olimpiyat kotası alacak, Türkiye rekorunu tam 6 santimetre geliştirecek ve kariyerinin en iyi derecesine ulaşacaktı. Belki de kürsüyü bile zorlardı. Ancak olmadı. Özellikle son hakkında geçmeye çok yaklaştığı 5.80'i 3. denemede de geçemedi. Bu kadar kısa sürede büyük bir ivme yakalayan Ersu Şaşma belki madalyayı kaçırdı ama olimpiyat kota şanısını sürdürüyor. Polonya'da yaşadığı tecrübe ve gösterdiği performansla da bu kotanın geleceğini de sinyalini verdi.