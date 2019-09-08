Survivor 2020'nin hazırlıklarına başlayan Acun Ilıcalı ilk ismi belirledi. Hürriyet'te yer alan habere göre; oyuncu Ersin Korkut yeni sezonda Survivor'ın ünlüler kadrosunda olacak. Ilıcalı'yla anlaşan Korkut'un program için haftalık 20 bin lira alacağı da iddia edildi.

Ersin Korkut kimdir?

Ersin Korkut 8 Kasım 1977'de Hakkari'de doğdu. Korkut, İstanbul'a gelmeden önce Hakkari'de taksi şoförlüğü yaptı. Korkut, teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle İstanbul'da oyunculuğa adımını attı. Akrabasının Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u Beşiktaş Kültür Merkezi'nde çalışması için yanına çağırdı.

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Korkut, 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti.

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Yılmaz Erdoğan'dan rol kaptı

Oyunda oynamak isteyen Korkut'a, Yılmaz Erdoğan bir rol verdi. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte reklamda rol alan Korkut, canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanındı.

BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplayan Korkut oyunculuk yolculuğuna sinema filmleri de ekleyerek kariyerine devam ediyor.

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