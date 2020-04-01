Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı vardı. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışın kazananı ünlüler oldu. Yarışmacılara galibiyet sonrası ailelerinden bir kişi ile WhatsApp'ta canlı yazışma hakkı verildi. Ersin Korkut, kardeşi Erdoğan Korkut ile görüştü.

'Mes nasıl?'

Yarışmaya gelirken köpeğini yakın dostuna emanet eden oyuncu, kardeşine 'Mes nasıl?' diye sordu. Erdoğan Korkut, abisine Mes'in öldüğünü söyleyemedi, 'İyi Mesut'ta... Sıkıntı yok' demekle yetindi.

Mes'e araba çarptı

Ersin Korkut'un 'her şeyim' dediği köpeği Mes, yarışma başladıktan bir hafta sonra araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Korkut, köpeğine olan sevgisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Köpeğim 12 yaşında. Adı Mes. Eski sahibi bakamadı, bana verdi. 9 sene o baktı. Şimdi 12 yaşında."