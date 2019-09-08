Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ersin Korkut, Survivor 2020'ye damga vurması beklenen isimlerden. Mizah sektörü için çok uygun olan fiziksel yapısının yanı sıra, mimikleri, şivesi ve ses tonuyla da fark yaratan komedi oyuncularından olan Ersin Korkut renkli bir kişiliğe sahip. Hakkari'den İstanbul'a uzanan yaşamında zaman zaman önemli zorluklar yaşayan genç oyuncu, BKM'ye adım attıktan sonra kariyer dönümü yaşıyor. Mesleki geçmişinde önemli zorluklar olan Korkut önemli bir sıçrama yaptıktan sonra Cem Yılmaz gibi isimlerle önemli projelerde yer alıyor ve kariyerinin olgunluk döneminde Survivor yarışmacısı oluyor. Peki kimdir bu Ersin Korkut? Haberimizin devamında...

Ersin Korkut kimdir?

Ersin Korkut her ne kadar Yılmaz Erdoğan'ın yakın akrabası olarak tanınsa ve onun verdiği şans ile bugünlere gelmiş biri olarak bilinse de esasın kariyer macerası zorlu yollardan geçti. Ersin Korkut, bulduğu oyunculuk şansını iyi değerlendirmeden önce yaşadığı Hakkari'de ve İstanbul'a geldiği ilk yıllarda zorluklar yaşayarak, yükselmeye başladı. Para kazanmak için önceleri taksicilik yapan daha sonra bir pizzacının mutfağında bulaşıkçılık yapan Ersin Korkut, BKM'ye adım attığında kariyer dönümünü yaşadı. Ersin Korkut'un hayatından kesitler aşağıdaki gibi...

Ersin Korkut, kaç yaşında, nereli?

Ersin Korkut, 1977yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şoförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğludur.

İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayatfilmlerinde rol aldı.

Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan ve de 2008 yılından beri yayınlanmakta olan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer almaktadır.

Ersin Korkut, Ekim 2015 ayında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

2015 yılında çekilmeye başlayan senaryo ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Ekşi Elmalar" filminde görüntü yönetmenliği Gökhan Tiryaki yaptı. Filmde Farah Zeynep Abdullah, Devrim Yakut, Fatih Artman, Ersin Korkut,Songül Öden, Şükran Ovalı rol aldı.

Ersin Korkut'un oynadığı film ve diziler

Oyuncu :

2015 - Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)

2015 - Ekşi Elmalar (Sinema Filmi)

2015 - Bizim Batman (Sinema Filmi)

2015 - Bana Baba Dedi (Rafet) (TV Dizisi)

2015 - Altın Horoz (Sinema Filmi)

2014 - İçimdeki Ses (Yılmaz) (Sinema Filmi)

2014 - Patron Mutlu Son İstiyor (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - Galip Derviş (Komiser Ahmet Tekin) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2010 - Çocuklar Duymasın (İhsan) (TV Dizisi)

2010 - Kutsal Damacana Dracoola (Sebo / Kara Fuat) (Sinema Filmi)

2009 - Neşeli Hayat (Yusuf Lokman) (Sinema Filmi)

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Ersin) (TV Dizisi)

2007 - Kutsal Damacana (Asım) (Sinema Filmi)

2005 - Organize İşler (Ersin) (Sinema Filmi)

2004 - Sevinçli Haller (Hamza) (TV Dizisi)

1996 - Beyaz Show (Kendisi) (Tv Programı)

Yapım Ekibi :

1995 - Bir Demet Tiyatro (Set Ekibi) (TV Dizisi)

Ersin Korkut'un oynadığı reklam filmleri

Doritos

Peyman

Bonus

Eti Çikolata Keyfi

Seven Hill

Vodafone

Teknosa