Ersin Düzen kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRT Spor‘da yayınlanan “Stadyum” programının moderatörlüğünü yapan Ersin Düzen'in kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Ersin Düzen, Zonguldak’ta dünyaya geldi ancak babasının subay olması sebebiyle Türkiye’nin farklı illerinde de bulundu. Liseyi Denizli Anadolu Lisesi'nde okudu ve 1992 yılında Denizli’de radyo programı yaptı. Sonrasında Eskişehir’e giderek Anadolu Üniversitesi’nde okudu ve okuduğu süre içerisinde birçok yerel radyo ve televizyonlarda çalışıp, genel yayın yönetmenliği yaptı. Ersin Düzen, medya sektöründe kendisini geliştirip isminden söz ettirmeye başladı. İstanbul’a giden ünlü spor spikeri ilk olarak Star TV'de yayınlanan Süper Frikik adlı spor-magazin programını sundu. O dönemin popüler programları olan Televole ve Telegol programlarını sunarken, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi maçlarını ve Süper Lig maçlarını anlattı.

Star TV’den ayrıldıktan sonra ATV ile anlaştı ve burada usta isimler, Ahmet Çakar, Kazım Kanat ve Gürcan Bilgiç'le beraber Santra programını sundu. Kariyerinin en önemli eşiklerinden birisi olan 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarını anlattı.

2007 yılında yayın hayatına yeni yeni başlayan NTV Spor ’da Seri A ve La Liga maçlarını anlatmaya başladı. İlk programında ünlü futbolcu Sergen Yalçın ile çalıştı.

2011 yılında TRT’ye transfer olan Düzen, hafta sonları Türkiye’nin en çok izlenen futbol programı Stadyum’un sunuculuğun yapmaya başladı ve bu görevine TRT Spor ekranlarında 2018 yılı itibarıyla devam etmektedir.