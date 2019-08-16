Ersin Düzen, Emre Kılınç transferindeki detayları açıkladı!

Ersin Düzen, TRT Spor'da yayınlanan program'da Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Emre Kılınç için detayları açıkladı.

İşte Ersin Düzen'in açıklamaları;

Sivasspor, geçen sezonun etkili oyuncularından Emre Kılınç için işi biraz sıkı tutuyor. 3 milyon Euro gibi bir talepte bulunuyor. Beşiktaş için bu rakam son derece yüksek. Beşiktaş'ın düşündüğü rakam 1,5 milyon Eurı civarı. Ama yapılan görüşmeler pozitif ileriliyor. Beşiktaş'a transfer olma ihtimali yüksek. Oyuncu da istiyor. Sivasspor yönetimine de Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi. Bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanırsa Emre Kılınç önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek.