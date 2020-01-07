TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum" programında Ersin Düzen, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan forvet oyuncusunu açıkladı.

Ersin Düzen'in açıklamaları şöyle;

Beşiktaş, Atalanta takımında forma giyen Musa Barrow ile ilgileniyor.Genç bir oyuncu. Fazla da forma şansı bulamıyor. Beşiktaş kulübünün listesinde.

Kiralama yöntemi düşünülüyor

Beşiktaş, bu oyuncuyu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Bunların hepsi bir plan. Bu planın hayata geçirilmesi için ekonomik koşulların uygun olması gerekiyor.

Federasyondan yanıt bekleniyor

2 milyon liralık bir limit sözkonusu. Bu limitin artıp artmaması konusunda federasyondan yanıt bekleniyor. Bunu Beşiktaş yöneticisi sayın Adnan Dalgakıran da ifade etti.

2 asist yaptı

Musa Barrow, Atalanta'da bu sezon Serie A'da 7, Şampiyonlar Ligi'nde 1 kez forma giyebildi. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Gambiyalı oyuncunun ligde 2 asisti bulunuyor.