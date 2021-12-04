Sergen Yalçın, Ajax ve Giresunspor maçlarında kaleyi Mert Günok’a teslim etmişti. Mert, özellikle Giresun karşılaşmasında büyük şanssızlık yaşadı. Hatalı goller yiyen tecrübeli kaleci, dizinden yaşadığı sakatlıkla sezonu kapattı. Ersin Destanoğlu, iki maç sonra yeniden eldivenleri giydi. 20 yaşındaki file bekçisi, 11’e çok iyi bir şekilde döndü. Ersin, Kasımpaşa karşısında kritik kurtarışlara imza attı. Milli kaleci, tehlike yaratabilecek yan toplarda zamanında kalesini terk edip önemli müdahaleler yaptı ancak Umut’un golünde çaresiz kaldı.

Çare olmadı

Beşiktaş ’ta tek değişim kalede yaşanmadı. Sergen Yalçın, kırmızı kart cezalısı Necip ve sakat Pjanic ile Giresun karşısında 11’de görev yapan Umut Meraş ve N’Koudou’nun yerine Rıdvan, Welinton, Can Bozdoğan ve Atiba’yı görevlendirdi. Ancak yarısı zorunlu oan bu rotasyon da kötü gidişata dur diyemedi. Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 1 puanla yetindi.