Beşiktaş 'ın Galatasaray 'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 2-1'ken sarı kırmızılıların Mohamed ile kullandığı penaltıyı kurtararak takımının 3 puan kazanmasındaki başrollerden birisi olan genç kaleci Ersin Destanoğlu, siyah beyazlı takımın bugün gerçekleştirdiği idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ersin, Galatasaray maçından Muslera'nın yediği gollere, milli takımdan geleceğine kadar birçok konuda açıklamalar yaptı.

İşte Ersin Destanoğlu'nun açıklamaları:

Derbide galip geldiğimiz için memnunuz. Maç öncesi bütün oyuncuların nereye vurduğunu izlemiştim. Topu Mohamed alınca tahmin ettiğim köşeye yattım ve bu sayede kurtarmış oldum.

Muslera çok büyük bir kaleci, 10 yıldır burada herkesin örnek aldığı bir kaleci. Bazen basit goller yiyebiliyor kaleciler, eleştiriliyorlar ama başka maçta telafi edebiliyorlar.

Rekabet herkes için iyi oluyor. Mert abi geldiğinden beri bana destek oluyor. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Rekabet takıma olumlu yansır. Hocanın kadroyu açıkladığı dakikaya kadar maça konsantre oluyorsunuz. Mert abi ya da ben fark etmez ikimiz de oynuyoruz. Kimin oynadığı önemli değil, önemli olan sahada kimin ne yaptığı.

Milli Takım beklediğimiz bir yer. Sahada en iyisini yaptıktan sonra er ya da geç kadroya gireceğimi biliyorum. Kasım olmazsa mart olur, mart olmazsa haziran olur. Ama mutlaka çağrılacağımı düşünüyorum.

Neuer çok küçükken örnek aldığım bir kaleciydi. Hala izliyorum ve örnek alıyorum. Beni izleyen kardeşlerim varsa onlar da asla pes etmesin, çalışsınlar.

Avrupa'ya gitme hayalim var. Şu an Beşiktaş'tayım ve hedefe odaklanmış durumdayım. Bu sene önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Bu sene burada başarılı olup Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Gelecek sene, 2 sene sonra, 4 sene sonra ne zaman olursa...

19-20 yaşında bir kaleciye şans vermek ve arkasında durmak... Gerçekten Sergen hocamıza teşekkür ediyorum. 2 kupa kazandık geçen sene ve çok güzel bir sezon oldu bizim için. Hocamıza çok teşekkür ediyorum.

Beşiktaş'ta kupalar kazanmak ben de istiyorum. Casillas gibi isimler çok iyi örnekler, ben de onlar gibi olmak isterim fakat zamanı gelince de Avrupa'da forma giymek isterim.