Fransız ekibi ile sözleşmesi sona eren kaleci Walter Benitez takımdan ayrılarak PSV'nin yolunu tuttu. 29 yaşındaki eldivenin ayrılığının ardından ise gözler Nice - Ersin Destanoğlu hattına çevrildi.

Ersin'e geçen sezondan bu yana ilgisi bulunan Fransız ekibinin önümüzdeki günlerde Beşiktaş 'ın kapısını resmi teklifle çalabileceği bildirildi. Rıdvan Yılmaz'ı Frankfurt'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, bu gelişmenin ardından altyapıdan çıkan diğer birisim olan Ersin Destanoğlu'nu Fransa'ya gönderebilir.