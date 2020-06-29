Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz hız kesmiyor

Hem karşılaşma içerisinde hem de takım antrenmanlarında oldukça etkili görüntüler sergileyen ikili, Konya galibiyeti sonrasında takıma 3 gün izin verilmesi sonrasında da durmadı... 19 yaşındaki iki genç futbolcu, dün soluğu Nevzat Demir Tesisleri’nde alıp bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Yıldız adayları, bu anın görüntüsünü de sosyal medya hesaplarından paylaştılar.