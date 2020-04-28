Ersin Destanoğlu ve Nurullah Aslan Beşiktaş için doğru tespit

1- Fabri gittikten sonra yeri dolmadı. Karius’un maç başına gol yeme oranı berbat. Bunda savunma kalitesinin düşmesi de önemli. Ancak yine de Karius Beşiktaş’tan ayrılsa bile bu kez finansal açıdan Kara Kartal’a gol yedirmeye devam edecek.

2- Onun yerine iki alternatif var: Ersin Destanoğlu ve Samsun’un kalecisi Nurullah Aslan... Ersin sürekli oynayacağı bir alt lig takımına bile kiralanmadı, yanlış yapıldı. Nurullah ise doğru tespit ama transferin önünde iki engel var.

3- Birincisi Nurullah, Avrupa’nın da dikkatini çekti. İkincisi ise Samsunspor Başkanı Robert Yüksel Yıldırım... Başkan, astronomik teklif olmadıkça genç kaleciyi satmayacağını söylüyor. Üstelik Karadeniz ekibinin başarısındaki büyük pay da onun!

Ben hayatta hep mutlu olmak istedim, haklı çıkmak değil. “Fabri’yi bedava almış olsanız bile satarken aldığınız 6 milyon Euro Fabri’nin yerini doldurmaya yetmez” derken de tüm derdim buydu! Keşke haksız çıksaydım ama Şampiyonlar Ligi final tarihinin en saçma golünü Benzema’dan yemiş Karius’un beni mutsuz etme süreci maalesef artarak Beşiktaş’ta da devam etti. Gerçekten de Karius’un maç başına gol yeme oranı berbat, tabii ki yenilen tüm goller Karius’un hatası değil. Beşiktaş’ta önce Marcelo sonra da yerine alınan Pepe’nin ayrılmasından sonra geri dörtlü kalitesi düştü, genel olarak takım savunması da kırılganlaştı. Yine de Beşiktaş’tan ayrılsa bile Karius bu kez finansal açıdan Beşiktaş’a gol yedirmeye devam edecek gibi...

Vahşi bir okyanus!

Artık kendisinin adını daha fazla anmayalım ve arkasından su dökerek yerine alternatif olarak düşünülen Ersin Destanoğlu ve Nurullah Aslan ile devam edelim. Bunca zaman Ersin’in nasıl ve neden şans bulamadığını hiç anlamadım: Eğer altyapı maçları akvaryum, Süper Lig ise vahşi bir okyanussa tamam! Peki, altyapı maçlarında izlediğim Ersin’i neden en azından alt liglerde sürekli oynayabileceği bir takıma kiralamadılar? Tamamen bir planlama hatası yapıldı. Hatanın miladı ise Fabri’yi Beşiktaş’a kazandıran kaleci uzmanı Sambade’nin ayrılışı.

Robert Yüksel Yıldırım...

İkincisi de Samsunspor’a başkan olup büyük yatırım yaptığında bir ara “Kulüp benim” diyen Robert Yüksel Yıldırım astronomik bir teklif gelmedikçe finansal açıdan Nurullah’ı satmalarına gerek olmadığını söylüyor. Aslen Samsunlu olan, ABD vatandaşlığı da bulunan Robert Yüksel Yıldırım finansal gücüyle Samsunspor’u devraldığında adeta mazisi parlak olan bir Hoffenheim projesine dönüştürdü ve takımı Ertuğrul Sağlam’a emanet ederek uzun vadeli bir plan yaptı. Ertuğrul Sağlam’ın çok az gol yemesini sağlayarak güçlendirdiği Samsunspor’un bu bağlamda en büyük kozu 22 yaşındaki Nurullah.

Sorun herkesin malumu

Sergen hocanın yardımcılarından birisi neyse ki kaleci uzmanı Murat Şahin. En sağlıklı kararı o verecektir. Ancak Beşiktaş kalesindeki sorun herkesin malumu. Samsunspor’un parlak potansiyelli kalecisi Nurullah Aslan doğru bir tespit. Lakin transferin gerçekleşmesi ve başarılı olması için iki önemli engel mevcut. Birincisi Samsunspor, Ertuğrul Sağlam yönetiminde 2. Lig Beyaz Grup ortalamasının çok üstünde bir seviyede temkinli takım savunması ile 13’te 13 yaparken Nurullah birçok Avrupa ekibinin de dikkatini çekti.

Karius'a benzemesinler

Babadan kaleci olan, aynı babası Abdullah gibi Erbaaspor’da kaleciliğe başlayan Nurullah’ın boyu 2.02! Yan toplar ve cepheden gelen şutlarda bu fizik avantajını büyük ölçüde başarıyla kullanan Nurullah ayrıca futbola ilk olarak kaleci mevkisinde başlamamasının da etkisiyle ayaklarını da boyuna göre çok iyi kullanıyor. İşin aslı Karius da aynı yaşta Mainz’da çok iyi bir kaleciydi. Belki büyük takım kaleci kimliği onu fena bozdu, aşırı strese soktu ve saçmalattı. Nurullah için dilerim benzeri olmaz da hangi takımda oynarsa oynasın, daha da gelişerek Türkiye Milli Takımı kaleci havuzu kalitesi tarihimizde hiç olmadığı kadar zenginleşmeye devam eder. Aynı temennim Ersin Destanoğlu için de geçerli!



