Ersin Destanoğlu: Umarım büyük başarılar yakalarız

Beşiktaş altyapısından yetişen ve geçen sezonun son haftalarından itibaren kaleyi devralan 19 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın’ın kendisine olan güvenini boşa çıkarmayacağını söyledi. Destanoğlu, “Pandemiden sonra Sergen hocam bana şans verdi. Ben de güvenini boşa çıkarmamaya çalıştım. Bu sezon da başladık. İlk resmi maçımızı oynadık ve hocam bana güvenmeye devam ediyor. Ben de Sergen hocamın bana güvenini boşa çıkarmamaya devam edeceğim. Umarım onunla birlikte çok büyük başarılar yakalarız” dedi.