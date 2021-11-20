Ersin Destanoğlu: Taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız

Süper Lig 'in 13. haftasında konuk olduğu Alanyaspor 'a 2-0 kaybeden Beşiktaş 'ta Ersin Destanoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Siyah Beyazlı ekip taraftarlarını üzdüklerini vurgulayan 21 yaşındaki kaleci, şu ifadeleri kullandı:

“Üzgünüz. Geçen sezon da böyle olmuştu ama takım ruhunu ön planda tutarak şampiyon olmuştuk. Geçen sene yaptıklarımızdan daha fazlasını yapmalıyız. Taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Ajax maçı zor olacak. O maça en iyi şekilde hazırlanarak kazanmak için elimizden geleni yapacağız.”







