Ersin Destanoğlu: Şampiyonluğa 4 maç kaldı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında siyah beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Ersin'in yayıncı kuruluşa yaptığı o açıklama:

Çok iyi performans sergiledik takım halinde. Skoru da bulduk son dakikalarda yediğimiz iki gol sonrasında heyecan oldu maçta. Zorlu bir deplasmandı Rize maçı. Kazandığımız için mutluyum. Şampiyonluğa 4 maç kaldı.

Şampiyonluğa oynamak çok farklı benim için. Elimden geleni yapıyorum ama bizim de hatalarımız oluyor. Takım arkadaşlarım ve hocalarım çok destek oluyor. İnşallah mutlu sona ulaşacağız.

Ghezzal alışkın böyle gollere... İnşallah birkaç tane daha atar da rahatlatır bizi...