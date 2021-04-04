Ersin Destanoğlu: Hakem abiye bir şey demek istemiyorum

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Kurtardığı penaltı ve yaptığı kritik hamlelere rağmen mağlubiyeti engelleyemeyen Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Bu maçtan ders çıkaracaklarını belirten Ersin, ''İlk yarı istediğimiz gibi olmadı ancak devre arasında konuşup ikinci yarı elimizden geleni yaptık. Bu mağlubiyet bize bir ders oldu. Çok iyi bir takımız, şampiyonluğa inancımız aynen devam ediyor.'' dedi.

Maçın hakemi Halil Umut Meler ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren Ersin, ''Hakem abiye bir şey demek istemiyorum. Yaşımız genç, eleştirmek istemiyorum. Millet neler yapıyor, kart bile görmüyor. Teraziyi biraz daha dengede tutmaları lazım.'' ifadelerini kullandı.

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