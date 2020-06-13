Ersin Destanoğlu: Formayı bırakacağımı düşünmüyorum

Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşma kırmızı-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte genç futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Oynayacağımı öğrendiğimde çok mutlu oldum. Seyircili oynamak hayalimdi ama seyircisiz denk geldi. Her maç üzerine koyarsam, formayı bırakacağımı düşünmüyorum."







