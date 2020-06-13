Ersin Destanoğlu: Formayı bırakacağımı düşünmüyorum
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş , sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kaybeden Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu önemli açıklamalarda bulunurken, "Her maç üzerine koyarsam, formayı bırakacağımı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşma kırmızı-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.
İşte genç futbolcunun maç sonu açıklamaları:
"Oynayacağımı öğrendiğimde çok mutlu oldum. Seyircili oynamak hayalimdi ama seyircisiz denk geldi. Her maç üzerine koyarsam, formayı bırakacağımı düşünmüyorum."