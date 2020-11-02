Ersin Destanoğlu bu sezon ilk kez gol yemedi

Zaman zaman hatalar yapsa da teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla arkasında durduğu Ersin, Yeni Malatyaspor karşısında başarılı kurtarışlara imzasını attı. Özellikle ikinci yarının başlarında Cueva'nın frikiğini 19 yaşındaki eldiven, harika bir şekilde kornere çeldi. Genç file bekçisi böylece ilk kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Malatya'nın şutu yoktu

Konuk ekip Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın özellikle ilk yarısında savunma ağırlıklı bir futbol ortaya koydu. Beşiktaş'ın ataklarını savuşturmaya çalışan Malatya, ilk 45 dakikada Siyah-Beyazlılar'ın kalesine tek bir şut bile atamadı. Bu bölümde ev sahibi ise 6 şut atarken, bunlardan 1'i kaleyi buldu. Ayrıca topla oynamada da Beşiktaş, yüzde 77'ye yüzde 23 gibi önemli bir üstünlük de kurmayı başardı. Malatya, ilk şutunu ise ikinci yarıda atabildi.