Ersin Destanoğlu: Analiz hocalarımızla penaltıları çalışmıştık

Beşiktaş , Turkcell Süper Kupa'da normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Siyah-Beyazlı ekibin file bekçisi Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.

Ersin Destanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde

"Kaleci hocamız ve analiz hocalarımızla penaltıları çalışmıştık. Bir tanesini kurtarmak nasip oldu. 3. kupa. mutluyuz. Önder hocanın da ilk kupası oldu. Şimdi lig başlıyor çok iyi maçlar çıkarmamız lazım. "



