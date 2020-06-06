Ersin Aka: Barış Sungur olmaz denilecek golleri atıyor

Fenerbahçe’nin yeni transferi Barış Sungur’u; Bucaspor’un hocası Ersin Aka’ya sorduk. Genç yıldız adayının ardında güzel bir hikaye var. 9 yaşından bu yana Bucaspor altyapısında forma giyen 17 yaşındaki oyuncunun profesyonel olma sürecini ve potansiyelini değerlendirdi. “Bucaspor’a ilk yarının son 4 haftasında geldim” diyen deneyimli teknik adam, “O dönem U19 Takımı’na bir göz atmak istedim ve direkt olarak Barış Sungur gözüme çarptı. Başkana hemen profesyonel yapmak istediğimi söyledim ve imza attırdık” ifadelerini kullandı ve ekledi:

‘Scoutlar hemen peşine düştü’

“Devamında Antalya’da devre arası kampına gittik. Hazırlık maçımız vardı. Öncesinde Süper Lig’de görev yapan scout arkadaşlarla bir araya geldik. Onlara Barış’ı izlemelerini söyledim. Barış da o maçta 2 gol attı, skordan çok sahaya pozisyon bilgisiyle çok faydalı işler kattı. 17 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaten bu performanstan sonra Süper Lig’den 10 takım Barış’ı takibe aldı. Ancak biz ona ligde şans verebilecek durumda değiliz. Her maçı final olan bir takımız, kadroda iki tane gol kralımız var. Dolayısıyla Barış’ı oynatıp kaybetmek istemedik. Sadece küme düşen Manisaspor’a karşı oynattık ve 1 gol, 1 asist yaptı. O maçı da izlemeye gelen birçok scout vardı.”





Tam bir ceza sahası golcüsü’

“Bu süreçte Beşiktaş altyapı sorumluları ve scoutları da Barış’ı istedi, ancak Fenerbahçe önce davrandı. Başkanımız da onlara söz verdi ve anlaşma sağlandı. Barış yaşına göre olağanüstü özellikleri olan bir oyuncu. Tam bir ceza sahası golcüsü. Kendisini çok iyi saklıyor ve hiç olmaz denilebilecek goller atabiliyor. İnşallah kiralık verilmez. Bir kupa maçında 20 dakika bile şans bulsa potansiyelini gösterip taraftarı arkasına alabilecek kapasitede bir oyuncu. Komple bir forvet. Tek santrfor olarak oynar ya da çift forvetli sistemlerde ikinci forvet olarak iş yapabilir.”

Ömer Necati Albayrak



