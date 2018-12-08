Ersel Uzğur: 'Kazanmak istediğimiz maçı kazandık'

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik sorumlu Ersel Uzğur, galip geldik için mutlu olduklarını söyledi.

İç sahada yaşadıkları sıkıntılara son vermek için kazanmanın önemi değinen Uzğur, "Deplasmanlardaki galibiyetlerin anlam kazanması için içerideki maçları kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Sahada eksiklerimiz olsa da takım olarak bütün oyuncularımız hazır ve motive durumda. Bunu da sahada gösterdiler. Kazanma istediğimiz maçı kazandırdı. Kalan iki maçımızı da en iyi şekilde değerlendirip devre arasına girmek istiyoruz" diye konuştu.

Uğur Yiğit - Onur Erden / SİVAS (İHA)