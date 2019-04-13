Ersel Uzğur: 'Aldığımız 1 puandan mutluyuz'

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Ersel Uzğur, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ersel Uzğur iki haftalık yenilginin ardından 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Uzğur, "Futbolcu arkadaşlarımız bugün gerçekten maçı istediler. Pozisyonlara girdik. Yüzde yüz pozisyonlara da girdik. Ama 1 puan aldık. Tabii ki deplasmanda aldığımız bir puan bundan sonrasıyla alakalı moralimizi yükseltecektir. İnşallah takım olarak sezon sonunu yükselen bir form grafiğiyle bitirmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.