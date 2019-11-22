NBA'de normal sezon heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 137-129'luk skorla mağlup ederek 12. galibiyetini elde etti. Bucks'ta Giannis Antetokounmp 24 sayı, 19 ribaund ve 15 asistle oynayarak triple double yaparken, Ersan 14 dakika süre aldı ve 6 sayı, 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Portland'da ise C.J. McCollum 37 sayı, 10 asist ve Skal Labissiere 22 sayı 12 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

İHA