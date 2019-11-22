Ersan'lı Milwaukee, sahasında Portland'ı mağlup etti

NBA'de Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da mücadele ettiği Portland Trail Blazers'ı 137-129 mağlup etti. Ersan aldığı 14 dakika sürede 6 sayı, 6 ribaund üretti.

22 Kasım 2019, Cuma 10:06
- A +
Ersan'lı Milwaukee, sahasında Portland'ı mağlup etti

NBA'de normal sezon heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 137-129'luk skorla mağlup ederek 12. galibiyetini elde etti. Bucks'ta Giannis Antetokounmp 24 sayı, 19 ribaund ve 15 asistle oynayarak triple double yaparken, Ersan 14 dakika süre aldı ve 6 sayı, 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Portland'da ise C.J. McCollum 37 sayı, 10 asist ve Skal Labissiere 22 sayı 12 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...