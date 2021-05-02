Ersan Parlatan: Takımımız kalitesini ve karakterini yansıttı

Süper Lig'in 39. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden İttifak Holding Konyaspor, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, 90 dakikayı maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Parlatan, "Çok mutluyuz. Sonuçta çok önemli bir galibiyet aldık. Özlediğimiz bir duygu ve özlediğimiz bir 3 puandı. 6 maçtır kazanamıyoruz biliyorsunuz. 5-1'lik bir skorla, birde 1-0 geri düşmüşken bunu yakalamak gerçekten takımımızın kalitesini, karakterini bugün yansıttığını düşünüyoruz. Maçın başında önde baskı yapmaya çalışan, rakibin oyun kurulumunu rahatsız etmeye çalışan bir görüntü sergilemeye çalıştık, bunu beceremedik. Neticesinde duran toptan 1-0 geriye düştük. Akabinde hemen beraberliği yakaladık. Bizim adımıza böyle takımlar karşısında beraberliği yakalamak çok önemli. Pas oyununu iyi yapan, rakibini topla birlikte koşturan bir takım olduğu için 1-1 yakaladıktan sonra biraz daha geri çekilerek, merkezi kapatarak, rakibi kendi ikinci bölgemizde bekleyerek daha etkili olduk. Bu da taktiksel bir değişiklikti. Takımda buna uyum sağladı" diye konuştu. (DHA)



