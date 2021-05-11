Ersan Parlatan: Sahada futbol adına sahada her şey vardı

Süper Lig’in 41. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor’da teknik sorumlu Ersan Parlatan, her iki takımın da seyir keyfi yüksek bir oyun sergilediğini söyledi. Parlatan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada oynadıkları bu son maçta Konyaspor camiasına galibiyet armağan etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Maçın dengeli başladığını ve her iki takımın da kontrollü bir şekilde oynadığını ifade eden Parlatan, şunları kaydetti:

"Trabzonspor ilk yarıda merkezi, defansif anlamda iyi kapattı. Taktiksel olarak daha çok kanatlara inerek ortalarla, yaptığımız hedef paslarıyla iyi pozisyonlara girdik. Gerçekten çok şut çektik, çok gol girişimlerinde bulunduk. İkinci devre coşkulu bir hücumsal yapımız vardı. Tam bu dönemde güzel bir frikik golüyle maalesef 1-0 geriye düştük. Ama oyuncularımız yılmadı, kendine inandı. Bir şekilde bu skoru çevirebileceğimize, 1-1’e getirebileceğimize inandık. Hatta galibiyet için oyuncularımız sahada hücumsal anlamda her şeyi yaptı."

Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır’ın çok net 2-3 pozisyonda gole izin vermediğini aktaran Parlatan, "Sonuçta iki takım adına da keyifli bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Trabzonspor’u da kutlamak lazım. Sonuçta 75 dakika bir kişi eksik sahada mücadele etti. Futbol adına sahada her şey vardı. İki takım da elinden geleni yapıp seyirciler için keyifli bir futbol izletmeye çalıştı. Bunda da gayet başarılı olduk diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.