Süper Lig'in 42. ve son haftasında Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, uzun bir sezonu iyisi ve kötüsüyle geride bıraktıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan, yoğun bir maç trafiğini tamamladıklarını anlatan Parlatan, "Kendi adımıza ligde olumlu işler yaptığımızı düşünüyorum. Son maçlara çok rahat çıkıp üzerimizde düşme baskısını hissetmedik." dedi.

Bugünkü karşılaşmada da sıralama olarak rahat iki takım görüntüsünün sahaya yansıdığına işaret eden Parlatan, "Kendi adımıza farklı bir sistemle oynamaya çalıştık. Hem bizim hem de Antalyaspor adına bazı şeyleri denemek için elverişli şartlar vardı." şeklinde konuştu.