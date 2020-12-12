Ersan Parlatan: Haksız penaltı ile kaybetmek üzücü

Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-2’lik skorla mağlup oldu. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı 2-0’dan beraberliğe getirdiklerini ve kazanmak için her türlü riski aldıklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncularımızı kutlamak lazım. 2-0 geriye düştüğümüz maçta kendimize inanarak beraberliğe getirdik ve kazanmak adına büyük riskler aldık. Rize’den puansız dönmemiz üzücü oldu. Rakibe verilen penaltıları anlamlı bulamıyoruz. Son dakikada 12 kişilik bir alanda tabii ki temas olacak ama bu temasın şiddeti önemli. Haksız yere verilmiş penaltı ile kaybetmek bizim için üzücü. Herkes emek veriyor. Bu kadar basit düdük çalınmamalı. İyi onadığımız ve geri döndüğümüz maça elimiz boş bir şekilde İzmir’e dönüyoruz.”