Ersan Parlatan: Haklı bir galibiyet aldık

Süper Lig’in 14’üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Göztepe’yi konuk etti. Karşılaşmadan Göztepe, Halil Akbunar ve Serdar Gürler'in iki golüyle 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin golünü ise İlhan Parlak attı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor. Erken gol bulduk ama daha sonra Ankaragücü’nün ilk devrede üstünlüğü vardı. Neticesinde 1-1’i yakaladılar. İkinci devre yine erken gol bulduk. İkinci devre özellikle topu yerde tutup, pas oyununu sahada sergilememiz, Serdar ile güzel bir vuruşla üçüncü golü bulmamız bizi çok rahatlattı. Haklı bir galibiyet aldık. Rakibe çok az pozisyon vererek son haftalardaki çıkışımızı bu maçta da devam ettirdik. Çok önemli bir galibiyet. Çıkışımızı gelecek haftalarda da sürdürmek istiyoruz."