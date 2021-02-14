Ersan Parlatan: Çok mutluyuz

Konyaspor Teknik Sorumlu Ersan Parlatan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Perşembe günü Beşiktaş ile 120 dakikanın ardından penaltılara giden kupa maçını hatırlatan Partalan, oyuncuların fiziken yorgun olmalarına rağmen bunu bu maçta sahaya yansıtamadıklarını kaydetti.

Teknik ekip olarak yeni takımın başına geldiklerini de hatırlatan Parlatan, kendi oyun anlayışlarını takıma anlatma fırsatları olmadıklarını ama önümüzdeki günlerde antrenmanlarda bunu anlatarak arzu ettikleri ofansif ve hedefe kilitlenen bir Konyaspor'un oluşacağını sözlerine ekledi.

İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA)