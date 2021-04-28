Ersan Parlatan: Camiamız adına üzüntü verici

Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 1-0 yenilen İttifak Holding Konyaspor’da teknik sorumlu Ersan Parlatan, son dakikalarda yedikleri golle mağlup oldukları için üzüntülü olduklarını söyledi. Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Parlatan, Galatasaray’ı aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

İstanbul’dan puansız ayrıldıkları için üzüntülü olduklarını aktaran Parlatan, "Maçın 87. dakikasında gol yiyip buradan 1-0 mağlup ayrılmak camiamız adına üzüntü verici. Genel anlamda oyuncularımız iyi mücadele etti, planımızı iyi uyguladılar. Galatasaray’a birinci bölgemizde fazla alan ve zaman vermek istemedik. Kalemizin yakınlarında direnç gösterip, yakın oynayarak Galatasaray’a fazla pozisyon vermedik. Top Galatasaray’daydı, oyunun kontrolü Galatasaray’daydı ama özellikle ilk yarıda kazandığımız top sonralarını iyi kullanabilseydik daha etkili olabilirdik." diye konuştu.

İstanbul’a eksik geldiklerini kaydeden Ersan Parlatan, "Önemli eksiklerimiz var ama iyi mücadele eden, taktik disiplinden kopmayan, puan için savaşan takımımızı kutlamak gerekiyor. Bu maçı hemen geride bırakmamız gerekiyor. Hafta sonunda çok önemli bir Fatih Karagümrük maçına çıkacağız. Takımımız ve camiamız, bu maç için kenetlendi. O maçtan 3 puan alarak rahatlamak istiyoruz. Fatih Karagümrük müsabakası bizim açımızdan çok önemli. Bütün konsantrasyonumuzu Fatih Karagümrük maçına vereceğiz. Kendi sahamızda 3 puan alacağımıza eminiz." ifadelerini kullandı. (AA)