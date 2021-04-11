Ersan Parlatan: Buradan puanlar alabilirdik

Ersan Parlatan, galibiyetten dolayı Sivasspor'u tebrik ederek, "İlk devre istediğimiz oyunu sergileyemedik. Sivasspor'un geçiş hücumlarında etkili olduğunu biliyorduk. Kendi ataklarımızı iyi sonuçlandırmamız gerektiğini ifade ettik ama maç içinde yapamadık. Özellikle ilk devre sürekli geçiş hücumları yedik. Rakibimiz bunu ilk yarı sahaya yansıttı. 3'üncü bölgedeki etkinliğimiz iyi değildi. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliği ile başladık ve taktiksel uyarılar kendini gösterdi. Etkili başladık ve oyuna ortak olduk ve 1-1'i yakaladık. Oyun dengede giderken, belki bizim lehimize dönecekken istemediğimiz şekilde basit hatalardan 2-1 geriyi düştük. Bizim adımıza üzücü, olmaması gereken durumlar. Penaltıda da aynı şekilde basit goller yedik. Skoru yakalamış, oyunu dengelmişken buradan puan veya puanlar alabilirdik. Sonuçta kaybettik. Rakibi takdir etmek gerekiyor. Cuma günü Kayserispor maçımız var. Bu maçı geride bırakıp, oyuncularımızı adapte ederek bu maça iyi hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.

DHA