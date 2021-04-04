Süper Lig’in 32. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Konyaspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Buradan 3 puan ile Konya’ya dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz sonuçta Erzurumspor ve bizim durumumuz belli. İki takımın da acilen puanlara ihtiyacı var. Sonuç olarak buradan 3 puan aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Parlatan, ilk yarı güzel bir oyun ortaya koyduklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk devre iyi bir Konyaspor oldu. Golü attıktan sonra da defans arkası koşularla pozisyon bulmaya çalıştık, bunları iyi şekilde becerdik. Neticede iyi bir ilk devre oynadık. İkinci devrede istediğimiz oyunu hücumsal anlamda sahaya yansıtamadık. Topa hakim olamadık rakibin peşinden koştuk. İyi defans yaparak skoru korumak adına oyuncularımız varını yoğunu ortaya koydular. Kazandığımız top sonrasında alanları daha iyi kullanarak topun bizde kalma süresini artırabilseydik, belki skoru da bulup bu maçı daha önce bitirebilirdik. Son maçlarda olduğu gibi 90 6 ya kadar bir şekilde savaşmak durumunda kaldık. Buna da değdi 3 puan aldık bizim adımıza önemli bir maçtı. Buradan galip ayrılmak bize, taraftarlarımıza çok şeyler getirecek. Bu maçı çabuk şekilde unutup çarşamba günü Ankaragücü maçında serimizi devam ettirmek istiyoruz."



