Ersan Parlatan: Buradan 1 puan almak da bizim için önemli

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor’da teknik sorumlu Ersan Parlatan, 1 puanla Konya’ya mutlu bir şekilde döneceklerini söyledi.

Ersan Parlatan, karşılaşmanın ardından düzenlenen toplantısında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan maçı iki ayrı devre olarak değerlendirmek gerekiyor. İlk devre istediklerimizi sahaya yansıtan bir oyun anlayışımız vardı. Oyun dengeliydi, iyi işler yaptık. Sonuçta gol girişimlerimiz oldu, rakibe fazla pozisyon vermedik. İkinci yarı oyunun başında Başakşehir’in üstünlüğü vardı. Bunu her dakika bize hissettirdi. Oyuna ortak olmamızın sebebi çok basit top kayıplarıydı. Kazandığımız topları çok çabuk rakibe verdik, rakibe ikinci hatta üçüncü hücum şansı tanıdık. Kendi yarı sahamıza hapsolduk, zor anlar yaşadık. Tam bu dönemde, en iyi yaptığımız işle öne geçtik. Sonrasında 1-0’ı korumak istiyorduk. Oyuncularımız varını yoğunu ortaya koydu ama bir duran toptan yediğimiz golle karşılaşma 1-1 sonuçlandı."

Parlatan, aldıkları 1 puanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Karşılaşmanın geneline bakıldığında buradan galip ayrılsak özür dilemeyeceğiz ama maçın hakkı bizim galibiyetimiz değil diye düşünüyoruz. Başakşehir ikinci yarı bizi hapsetti. Bazen bir puana razı olmak gerekiyor. Buradan 1 puan almak da bizim için önemli. Her puanın değeri var. Mutlu şekilde Konya’ya döneceğiz." şeklinde konuştu.