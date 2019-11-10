Ersan Parlatan: 'Biraz zamana ihtiyacımız var'

Maçı değerlendiren Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, “Öncelikle taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz, bizi gerçekten çok güzel coşkuyla desteklediler. Maça iyi başladık ve golü de bulduk. İlk yarı bilhassa iyi oynadığımızı düşünüyorum. Top hakimiyetimizin olduğu bir bölümdü ilk devre. İkinci devreye gelince biraz daha topun Malatyaspor’da kalması bizi zaman zaman sıkıntıya soksa da defansif anlamda hiç pozisyon vermeyen bir Göztepe izledik. Bizim oyun anlayışımızı takıma yansıtmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Top hakimiyeti ve topun kalma süresi bizde olduğu sürece takımın daha iyi işler yapacağı ortada. İlk devreyi bitirdikten sonra ikinci yarıda bilhassa bir karambol esnasında duran toptan yediğimiz penaltı golü var. Bu bizim adımıza üzücü tabii ki. Onun sonrasında Gökhan Töre’nin pozisyonu var, şansımız yaver gitti. Takımın mücadelesinden ve zaman zaman oyun anlayışından memnunduk. Milli takım arasını iyi değerlendirip daha iyi futbol oynayıp daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” dedi.

İHA