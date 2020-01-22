Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Antalyaspor’la 2-2 berabere kalarak kupaya veda eden Göztepe’nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Bazen futbolda istediğiniz olmuyor, üzgünüz." dedi. Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünde istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi.

İkinci yarıda tüm oyuncuların gerekli mücadeleyi gösterdiğini belirten Parlatan, şunları kaydetti:

"Burada tur atlamak istiyorduk, herkes bunu gördü. Şansımız bugün bizden yana değildi, 3 topumuz direkten döndü. Kazanma adına her şeyi yaptık. Genel anlamda oyuncuların performansından, isteğinden memnunuz. Bazen futbolda istediğiniz olmuyor, üzgünüz. Artık önümüze bakacağız, sonuçta pazar günü Beşiktaş’la çok önemli bir maçımız var, o maça hazırlanacağız. Hafta sonu 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz."